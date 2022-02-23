73 ريالاً سعراً نهائياً لطرح "الدواء".. وتغطية اكتتاب المؤسسات 53.8 مرة

أعلنت اليوم الأربعاء، شركة جي آي بي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي في الطرح العام الأولي لشركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة "المؤسسات" في أسهم الشركة بنجاح.

وأوضحت أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 73 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري، وبعدد مرات تغطية بلغت 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 100.2 مليار ريال.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأحد 27 فبراير 2022 والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، حيث تم تخصيص 2,550,000 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.