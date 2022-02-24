.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرامكو تعلن نتائجها المالية للعام الماضي يوم 20 مارس

  • الخط
أرامكو نفط السعودية أوك
موقع نفطي تابع لأرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو تعلن نتائجها المالية للعام الماضي يوم 20 مارس

ربحت 291 مليار ريال في 9 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة أرامكو السعودية، على موقعها الإلكتروني، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2021، والقوائم المالية للعام المالي 2021م في 20 و21 مارس 2022م، على التوالي.

كانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 121.6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2020.

وارتفع صافي ربح أرامكو بنسبة 158% في الربع الثالث من 2021 إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2020.

الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030 اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد