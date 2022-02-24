أرامكو تعلن نتائجها المالية للعام الماضي يوم 20 مارس

قالت شركة أرامكو السعودية، على موقعها الإلكتروني، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2021، والقوائم المالية للعام المالي 2021م في 20 و21 مارس 2022م، على التوالي.

كانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 121.6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2020.

وارتفع صافي ربح أرامكو بنسبة 158% في الربع الثالث من 2021 إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2020.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال.