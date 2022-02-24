أرباح البنك العربي الوطني ترتفع 5% إلى 2.18 مليار ريال في 2021

ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 5.07% في 2021 إلى 2.18 مليار ريال مقارنة بنحو 2.07 مليار ريال أرباح العام 2020.

وقال البنك العربي الوطني في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة صافي الأرباح جاءت نتيجة للارتفاع في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ومكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل المتاجرة وتوزيعات الأرباح وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة والإيجارات والمصاريف المتعلقة بالمباني والاستهلاك والإطفاء.

وأضاف أن ذلك قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وإيرادات تحويل عملات أجنبية ودخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى والارتفاع في الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

وبلغ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للسنة الحالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م نحو 1.034 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 1.271 مليون ريال في العام الماضي، وذلك بانخفاض بنسبة 19%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 66.8% في الربع الرابع من 2021 إلى 457 مليون ريال، مقارنة بنحو 274 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.