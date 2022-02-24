.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح البنك العربي الوطني ترتفع 5% إلى 2.18 مليار ريال في 2021

  • الخط
البنك العربي الوطني
فرع تابع للبنك العربي الوطني
سوق السعودية

أرباح البنك العربي الوطني ترتفع 5% إلى 2.18 مليار ريال في 2021

457 مليون ريال أرباح الربع الرابع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 5.07% في 2021 إلى 2.18 مليار ريال مقارنة بنحو 2.07 مليار ريال أرباح العام 2020.

وقال البنك العربي الوطني في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة صافي الأرباح جاءت نتيجة للارتفاع في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ومكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل المتاجرة وتوزيعات الأرباح وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة والإيجارات والمصاريف المتعلقة بالمباني والاستهلاك والإطفاء.

وأضاف أن ذلك قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وإيرادات تحويل عملات أجنبية ودخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى والارتفاع في الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

الروبل الروسي يهبط والأسهم تنهار بأكثر من 10% أسواق المال روسيا و أوكرانيا الروبل الروسي يهبط والأسهم تنهار بأكثر من 10%

وبلغ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للسنة الحالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م نحو 1.034 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 1.271 مليون ريال في العام الماضي، وذلك بانخفاض بنسبة 19%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 66.8% في الربع الرابع من 2021 إلى 457 مليون ريال، مقارنة بنحو 274 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد