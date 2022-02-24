.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "بوبا العربية" تتراجع 10% إلى 625 ألف ريال

  • الخط
شركة بوبا العربية
شعار شركة بوبا العربية
سوق السعودية

أرباح "بوبا العربية" تتراجع 10% إلى 625 ألف ريال

بسبب انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 156.1 ألف ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 10.1% إلى 625.57 ألف ريال في 2021، مقابل 696.13 ألف ريال في 2020.

وقبل الزكاة تراجعت أرباح "بوبا العربية" بنسبة 11.29% إلى 730.7 ألف ريال في 2021، مقابل 823.67 ألف ريال أرباحها في 2020.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 156.1 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 11.3%، وكذلك انخفض صافي الأقساط المكتسبة في العام 2021 بمبلغ 116.8 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 1.1%.

السعودية الأولى بالمنطقة في توفير الخدمات الرقمية وتطورها اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية الأولى بالمنطقة في توفير الخدمات الرقمية وتطورها

وارتفع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 326.6 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 3.8% فقط، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 714.24 ألف ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد