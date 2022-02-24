أرباح "بوبا العربية" تتراجع 10% إلى 625 ألف ريال

ارتفع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 10.1% إلى 625.57 ألف ريال في 2021، مقابل 696.13 ألف ريال في 2020.

وقبل الزكاة تراجعت أرباح "بوبا العربية" بنسبة 11.29% إلى 730.7 ألف ريال في 2021، مقابل 823.67 ألف ريال أرباحها في 2020.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 156.1 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 11.3%، وكذلك انخفض صافي الأقساط المكتسبة في العام 2021 بمبلغ 116.8 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 1.1%.

وارتفع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 326.6 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 3.8% فقط، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 714.24 ألف ريال.