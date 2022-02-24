مساهمو "تهامة" يقرون تخفيض رأسمالها 71.4% إلى 50 مليون ريال

وافق مساهمو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 71.43% إلى 50 مليون ريال بدلاً من 175 مليون ريال.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم بعد التخفيض يصبح 5 ملايين سهم مقابل 17.5 مليون سهم قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال تتمثل في إلغاء عدد 12.5 مليون سهم، عبر إلغاء سهم مقابل 1.4 سهم.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وفي بيان منفصل، قالت "تداول السعودية"، إنه بناءً على إقرار تخفيض رأس المال فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 168.40 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق تخفيض لسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد المُقبل.