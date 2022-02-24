"العالمية القابضة" تستحوذ على 70% من "أرينا إيفنتس" بـ 239.8 مليون درهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استكمال صفقة استحواذها على حصّة الأغلبية في مجموعة "أرينا إيفنتس" الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات تصميم وتجهيز الفعاليات الخارجية والأحداث الترفيهية الكبرى.

وتمثّل هذه الصفقة، التي شملت الاستحواذ على حصّة بنسبة 70% في مجموعة "أرينا إيفنتس" مقابل إجمالي 239.8 مليون درهم، أولى خطوات استثمار الشركة العالمية القابضة داخل القطاع الدولي لخدمات الفعاليات والتجهيزات المؤقتة الخاصة باستضافة الأحداث الترفيهية المختلفة، مما سيضيف قيمة كبيرة إلى محفظة أصولها المتنوعة التي تضم مشاريع واستثمارات عبر العديد من القطاعات الحيوية.

وتُعد مجموعة "أرينا إيفنتس" واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في قطاع خدمات تجهيز الفعاليات ومرافق الضيافة كما تحظى بسمعة عالمية كبيرة، وتضم محفظتها حلول الفعاليات المتكاملة مثل منتجات الهياكل والتجهيزات المؤقتة ومقاعد المدرجات وخدمات المعارض والتبريد والديكورات الداخلية التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من أبرز الفعاليات الرياضية الكبرى وغيرها من الأحداث الترفيهية الخارجية والفارهة في المملكة المتحدة، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط، وآسيا.

وبموجب هذه الصفقة، ستتعاون تسهيل القابضة، أحد الشركاء لدى مجموعة "أرينا إيفنتس"، مع الشركة العالمية القابضة من أجل مواصلة ترسيخ سمعة المجموعة ومواصلة مسيرتها.

وسيتولى بول برغر، الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة "أرينا إيفنتس" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، منصب الرئيس التنفيذي الدولي للمجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إنه في ظل تسارع وتيرة تعافي العالم من التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، فإننا نشهد اليوم زخماً كبيراً في قطاع الفعاليات والأحداث الذي جاء مدعوماً بجُملة من العوامل أبرزها حملات التطعيم الشاملة ونجاح الأسواق العالمية في استعادة أنشطتها بشكل طبيعي، مما ترتب عليه خلق فرص جديدة لتحقيق نمو متسارع داخل هذا القطاع.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة المعيَّن حديثاً لدى مجموعة "أرينا إيفنتس" بيتر أبرام، إن أرينا إيفنتس لديها شبكة فروع واسعة مكوّنة من 15 مكتباً دولياً بالإضافة إلى تاريخها الطويل الممتد على مدار 260 عاماً وفريق عملها الذي يضم أكثر من 1000 موظف عبر مناطق مختلفة.