أرباح "أسمنت السعودية" تتراجع 27% في 2021 إلى 332 مليون ريال
نتيجة انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تراجع متوسط سعر البيع المحلي
أظهرت النتائج المالية لشركة الأسمنت السعودية "أسمنت السعودية"، تراجع صافي أرباحها بنسبة 27.2% في 2021 إلى 332 مليون ريال، مقارنة بنحو 456 مليون ريال أرباحها في 2020.
وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع المحلي، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات المحلية وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل.
وتراجع إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 10.2% في 2021 إلى 1.41 مليار ريال، مقابل 1.57 مليار ريال في 2020.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي أرباح "أسمنت السعودية" بنسبة 45.7% في الربع الرابع من 2021، إلى 67.38 مليون ريال مقابل 124.12 مليون ريال، أرباحها في الربع الرابع من 2020.
كانت أرباح "أسمنت السعودية" قد انخفضت بنسبة 20.28% في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، إلى 264.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 331.8 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.
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