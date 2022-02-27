سوق السعودية
إدراج وبدء تداول "عزم للاتصالات" في سوق "نمو" الثلاثاء المُقبل
كإدراج مباشر برمز تداول 9534
أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل مطلع مارس 2022، كإدراج مباشر برمز تداول 9534 وبالرمز الدولي SA15H134KV18.
وقالت "تداول السعودية" إن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% انخفاضاً وارتفاعاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% انخفاضاً وارتفاعاً.
مادة اعلانية
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على تسجيل أسهم شركة "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".
اقرأ أيضاً
-
"معادن" تتحول للربحية بـ5.2 مليار ريال في 2021 وتوصي بزيادة رأسمالها 100%عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم شركات
-
أرباح "أسمنت السعودية" تتراجع 27% في 2021 إلى 332 مليون ريالنتيجة انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تراجع متوسط سعر البيع المحلي شركات
-
لماذا تم استثناء النفط والغاز من العقوبات على روسيا؟يشكل غزو أوكرانيا نقطة تحول لصادرات روسيا من النفط والغاز اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية