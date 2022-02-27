إدراج وبدء تداول "عزم للاتصالات" في سوق "نمو" الثلاثاء المُقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل مطلع مارس 2022، كإدراج مباشر برمز تداول 9534 وبالرمز الدولي SA15H134KV18.

وقالت "تداول السعودية" إن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% انخفاضاً وارتفاعاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% انخفاضاً وارتفاعاً.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على تسجيل أسهم شركة "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".