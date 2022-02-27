خسائر "سلامة للتأمين" تبلغ 63.42% من رأس المال
وصلت إلى 158.5 مليون ريال
أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، حيث بلغت أكثر من 158.5 مليون ريال، وبنسبة 63.42% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة في هذه الحالة.
وأوضحت في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن تاريخ آخر يوم لمجلس الإدارة للدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة (150) من نظام الشركات، هو 13 مارس المقبل، فيما سيكون تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة (150) من نظام الشركات، 12 أبريل 2022.
وبينت الشركة، أن الأسباب التي أدت إلى بلوغ الخسائر، تمثلت بزيادة في صافي المطالبات المتكبدة والزيادة في الاحتياطيات الفنية، فضلا عن زيادة أقساط التأمين غير المكتسبة.
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