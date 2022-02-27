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قطع خدمات Apple Pay و Google Pay عن عملاء بعض البنوك الروسية

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Apple pay وGoogle pay
Apple pay وGoogle pay
روسيا و أوكرانيا

قطع خدمات Apple Pay و Google Pay عن عملاء بعض البنوك الروسية

اتفق الغرب أمس على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"

دبي - العربية.نت

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لم يعد بإمكان عملاء عدد من البنوك في روسيا استخدام بطاقاتهم المصرفية مع Google Pay و Apple Pay، بسبب العقوبات المالية المفروضة حديثًا على الدولة، وفقًا لما أورده Insider.

وفقًا لبيان صحافي صادر عن البنك المركزي الروسي، تشمل المؤسسات المالية المتأثرة VTB Group و Sovcombank و Novikombank و Promsvyazbank و Otkritie FC Bank.

وبينما لا يزال بإمكان العملاء استخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن هذه المؤسسات داخل روسيا، فلن يعود بإمكانهم استخدامها في الخارج أو عند إجراء مدفوعات عبر الإنترنت للمتاجر والخدمات التي تنتمي إلى البلدان التي أصدرت عقوبات على روسيا.

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يشمل هذا أيضًا مدفوعات البطاقات من خلال Apple Pay و Google Pay، على الرغم من أن البنك المركزي يقول إن المدفوعات غير التلامسية ستظل متاحة عبر البطاقات المصرفية نفسها، نظرًا لأنها تدعمها.

لا تحظى Google Pay و Apple Pay بشعبية في روسيا كما هي في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات المسجلة في العام 2020، كانت خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول الأكثر شهرة في روسيا هي Sberbank Online المملوكة لروسيا، يليها YooMoney (Yandex Money سابقًا) و QIWI، وهما مزودان روسيان آخران لخدمات الدفع.

في المقابل، أفاد 29% من الروس باستخدام Google Pay، بينما استخدم 20% Apple Pay.

اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يوم السبت، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب بها دولة ما، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

وفرضت عدة دول عقوبات مالية على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا. ووفقًا لأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فإن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70% من الشبكة المصرفية لروسيا. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Sberbank و VTB Bank، وهما من أكبر المؤسسات المالية في روسيا، بينما جمدت المملكة المتحدة أصول خمسة بنوك روسية.

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