عملاق النفط العالمي ينسحب من رأسمال "روسنفت" الروسية

أعلنت عملاق النفط العالمي مجموعة "بي بي"، اليوم الأحد، انسحابها من رأسمال شركة "روسنفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت "بي بي" البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنفت" بشكل فوري.

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وينكشف جزء من أعمال بعض شركات الطاقة العالمية على الاقتصاد الروسي، أبرزها شركة "شل" التي لديها 27.5% من مشروع الغاز "سخالين 2" المملوك لشركة غاز بروم.

وتعمل شركة إكسون موبيل منذ 25 عاماً في روسيا مع شركات تابعة لروسنفت.

فيما تمتلك شركة غلينكور 11% في شركة "أي أن بلس" للطاقة الروسي، وأيضاً شركات التجزئة مثل فيتول وترافيغورا وغنفور لديها أعمال ضخمة في روسيا.

وتزود روسيا أوروبا بـ40% من احتياجاتها من الغاز وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.