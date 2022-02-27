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عملاق النفط العالمي ينسحب من رأسمال "روسنفت" الروسية

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روسنفت
روسنفت
اقتصاد روسيا

عملاق النفط العالمي ينسحب من رأسمال "روسنفت" الروسية

المدير العام لـ"بي بي" يستقيل بشكل فوري من مجلس إدارة "روسنفت"

دبي - العربية.نت

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أعلنت عملاق النفط العالمي مجموعة "بي بي"، اليوم الأحد، انسحابها من رأسمال شركة "روسنفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت "بي بي" البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنفت" بشكل فوري.

وينكشف جزء من أعمال بعض شركات الطاقة العالمية على الاقتصاد الروسي، أبرزها شركة "شل" التي لديها 27.5% من مشروع الغاز "سخالين 2" المملوك لشركة غاز بروم.

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وتعمل شركة إكسون موبيل منذ 25 عاماً في روسيا مع شركات تابعة لروسنفت.

فيما تمتلك شركة غلينكور 11% في شركة "أي أن بلس" للطاقة الروسي، وأيضاً شركات التجزئة مثل فيتول وترافيغورا وغنفور لديها أعمال ضخمة في روسيا.

وتزود روسيا أوروبا بـ40% من احتياجاتها من الغاز وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.

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