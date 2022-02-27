"شمس" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 3 فنادق بـ735 مليون ريال

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة شعاع كابيتال العربية السعودية "شعاع كابيتال"، في ما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من ثلاثة فنادق، والمملوكة لصناديق الضيافة التي تديرها "شعاع كابيتال"، بقيمة إجمالية تبلغ 735 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت "شمس" في بيان على "تداول السعودية"، أن العمل بتلك المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها (اليوم) ولمدة ( 180) يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، لافتة إلى أن الإجراءات التي ستتخذها خلال مدة الاتفاقية، تتضمن القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقات النهائية.

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وأضافت أن الفنادق تشمل كلا من فندق "سنترو واحة" في الرياض، وفندق "سنترو شاهين" بجدة، وفندق "دانة ريحان" في الدمام، والمشغلين من قبل شركة "روتانا لإدارة الفنادق المحدودة"، مشيرة إلى أنها عينت شركة وساطة كابيتال كمستشار لها في ما يخص هذه الصفقة.

ووفقا للبيان، سيتم تسديد المقابل المالي من قبل "شمس" لشركة "شعاع كابيتال"، وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض.

ويهدف الاستحواذ إلى تنويع أعمال الشركة، إضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع السياحي تماشياً مع خطة الدولة ورؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي ورفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، ودعماً لخطط مجلس إدارة الشركة والتي يمثل أحد أهدافها بناء شراكات وتحالفات مع شركات عالمية تساهم في توسيع أعمال الشركة المستقبلية وتعظيم العائد لمساهمي شركة شمس.