"غوغل" تمنع قنوات روسية من عوائد الإعلانات على منصاتها

منعت "ألفابيت" Alphabet، الشركة الأم لـ"غوغل"، مجموعة من القنوات الإعلامية الروسية من بينها قناة (RT) المملوكة للحكومة، من جني الأموال مقابل إعلانات على مواقعها على الإنترنت أو على تطبيقاتها أو على فيديوهاتها في موقع YouTube، على غرار الخطوة التي اتخذها موقع "فيسبوك"بعد غزو أوكرانيا.

كما أنه لم يعد بإمكان عملاء عدد من البنوك في روسيا استخدام بطاقاتهم المصرفية مع Google Pay وApple Pay، بسبب العقوبات المالية المفروضة حديثًا على الدولة، وفقا لما أورده Insider.

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وفقا لبيان صحافي صادر عن البنك المركزي الروسي، تشمل المؤسسات المالية المتأثرة VTB Group و Sovcombank و Novikombank و Promsvyazbank و Otkritie FC Bank.