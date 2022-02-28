أرباح الأسمنت العربية 2021 تتراجع 13% إلى 161.5 مليون ريال

أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة تراجعاً في صافي الربح نسبته 12.6%.

وأظهرت بيانات الشركة بـ تداول السعودية، وصول صافي الربح العام الماضي إلى 161.5 مليون ريال، مقابل 184.9 مليون ريال خلال عام 2020.

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وصعدت الإيرادات بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.033 مليار ريال، مقابل 871.9 مليون ريال خلال 2020.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى انخفاض متوسط سعر البيع في الشركة الأم وارتفاع المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع مبيعات التصدير وارتفاع المصاريف العمومية والادارية وارتفاع ضريبة الدخل بسبب انتهاء فترة الاعفاء الضريبي للاستثمار في الشركة التابعة في الأردن، إضافة إلى تكوين مخصص انخفاض عدد من المشروعات تحت التنفيذ على الرغم من ارتفاع حجم وقيمة المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن وارتفاع أرباح الشركات التابعة والزميلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن توصية مجلس إداراتها بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من 2021، قدرها 150 مليون ريال، لتصل حصة السهم في التوزيعات 1.5 ريال للسهم.