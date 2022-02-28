أرباح بوان تقفز 89% في 2021 إلى 170 مليون ريال

أعلنت شركة بوان، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية 2021، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 88.9%.

وأظهرت بيانات الشركة على موقع تداول السعودية أن أرباحها بلغت 170 مليون ريال، مقابل 90 مليون ريال عام 2020.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 3.227 مليار ريال، مقابل 2.4 مليار ريال خلال 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات وصافي أرباح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بشكل رئيسي بزيادة كميات ومتوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية والخشبية، وذلك على الرغم من انخفاض هامش ربح المنتجات المعدنية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام.

وأرجعت ذلك أيضا إلى تحسن نتائج أعمال قطاع الصناعات الكهربائية، حيث حقق القطاع صافي ربحا بلغ 7.1 مليون ريال خلال عام 2021 بالمقارنة مع خسائر بلغت 40.5 مليون ريال خلال عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وهوامش الأرباح مدعومة بتحسن متوسط أسعار البيع.

بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2021م مبلغ وقدره 44.6 مليون ريال بزيادة قدرها 49.1% مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه يبلغ 45 مليون ريال، وهو موزع على 60 مليون سهم. وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.75 ريال.