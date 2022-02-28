بدء تداول أسهم "دار المعدات الطبية" في سوق السعودية.. اليوم
برمز تداول 4014
بدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية في السوق السعودية الرئيسية برمز تداول 4014 وبالرمز الدولي SA15GGQ1UN19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعا وهبوطا.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وجرى تغطية شريحة الأفراد باكتتاب الشركة في سوق الأسهم السعودية 34 مرة بحصيلة تجاوزت مليار ريال، وبسعر 52 ريالاً للسهم الواحد.
وطرحت الشركة 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، تم تخصيص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.
وجرى إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية نحو 65 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
-
أرباح "الواحة" ترتفع 59.1% في 2021 إلى 64.6 مليون ريالبسبب ارتفاع المبيعات بمبلغ 124.2 مليون ريال شركات
-
أرباح أسمنت نجران تتراجع 17.6% إلى 165 مليون ريال في 2021بسبب انخفاض المبيعات إلى 581 مليون ريال شركات
-
أرباح الأسمنت العربية 2021 تتراجع 13% إلى 161.5 مليون ريالمقابل 184.9 مليون ريال خلال عام 2020 شركات