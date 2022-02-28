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بدء تداول أسهم "دار المعدات الطبية" في سوق السعودية.. اليوم

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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "دار المعدات الطبية" في سوق السعودية.. اليوم

برمز تداول 4014

دبي - العربية.نت

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بدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية في السوق السعودية الرئيسية برمز تداول 4014 وبالرمز الدولي SA15GGQ1UN19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعا وهبوطا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وجرى تغطية شريحة الأفراد باكتتاب الشركة في سوق الأسهم السعودية 34 مرة بحصيلة تجاوزت مليار ريال، وبسعر 52 ريالاً للسهم الواحد.

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وطرحت الشركة 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، تم تخصيص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.

وجرى إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية نحو 65 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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