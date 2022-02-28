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بروكفيلد توافق على شراء 60% من وحدة المدفوعات ببنك أبوظبي الأول

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بنك أبوظبي الأول مناسبة
بنك أبوظبي الأول
سوق أبوظبي

بروكفيلد توافق على شراء 60% من وحدة المدفوعات ببنك أبوظبي الأول

الصفقة تقدر قيمة وحدة المدفوعات بـ 1.15 مليار دولار

دبي - رويترز

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وافقت بروكفيلد بيزنيس بارتنرز وشركاؤها على شراء حصة تمثل 60% من وحدة ماجناتي للمدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول في صفقة تقدر قيمة هذه الوحدة بما يصل إلى 1.15 مليار دولار.

ووفقا لهذه البيانات تقدر قيمة الأموال التي سيحصل عليها بنك أبوظبي الأول بنحو 690 مليون دولار.

وقال البنك إنه سيحتفظ بحصة قدرها 40% في ماجناتي بعد استكمال الصفقة، وسيواصل شراكته معها باتفاق طويل الأجل.

وأضاف أن حصيلة الصفقة ستستخدم في دعم نمو البنك وخطط التطوير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قدم بنك أبوظبي الأول عرضا لشراء حصة مسيطرة في المجموعة المالية المصرية هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في مصر بما يقدرها بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.18 مليار دولار).

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