"المركز الآلي السعودي " تشتري قطعتي أرض في الرياض بـ 6.2 مليون ريال
ﺗﻣﮭﯾداً لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع قطع الغيار
أعلنت شركة المركز الآلي السعودي، شراء قطعتي أرض متجاورتين بمساحة إجمالية تبلغ 9194 مترا مربعا في مخطط البوابة الصناعية بحي المصفاة بالمدينة الصناعية في الرياض، وذلك بغرض التوسع المستقبلي في أنشطة الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أنها اشترت الأرضين من شركة موطن العقارية بسعر إجمالي يبلغ نحو 6.2 مليون ﷼ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﻌﻘﺎري بـ294.91 ألف ﷼، مشيرة إلى أنه ﺗم دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺷﯾك ﻣﺻدق ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ.
وأضافت الشركة أن قطعتي الأرض واقعتان ﻓﻲ ﺑﻠوك رﻗم (63) ﻣن ﻣﺧطط اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ "ﻣدن" بحي المصفاة بالرياض، مبينة أن مساحة القطعة رﻗم (891) تبلغ نحو 4600 متر مربع، في حين تبلغ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻠﻘطﻌﺔ رﻗم (890) نحو 4594 مترا مربعا.
ولفتت "المركز الآلي السعودي"، إلى أنه ﺗم ﺷراء اﻷرض ﺗﻣﮭﯾداً لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع قطع الغيار حسب استراتيجية الشركة، موضحة أن الموقع سيضم المستودع المركزي للشركة، إضافة إلى مكاتب لبعض الإدارات.
وذكرت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها، يتمثل في ارتفاع قيمة الموجودات الثابتة في نهاية العام المالي 2021 بنسبة 94% مقارنة بقيمتها في نهاية يونيو2021.
وبينت أن قيمة الأرض المشتراة، شكلت نسبة 17% من إجمالي حقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2021.
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