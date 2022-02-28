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"تويوتا" تعلق عمليات المصانع المحلية بعد هجوم إلكتروني

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سيارات

"تويوتا" تعلق عمليات المصانع المحلية بعد هجوم إلكتروني

سيؤثر على 5% من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان

طوكيو - رويترز

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ذكرت صحيفة نيكاي اليومية اليابانية أن شركة تويوتا موتور ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية، بعد تعرض أحد الموردين لهجوم إلكتروني.

وذكر متحدث باسم تويوتا أنها لا تزال تتحقق من وضع العمليات.

وقالت الصحيفة إن شركة كوجيما إندستريز كوربوريشن، وهي أحد موردي تويوتا، تعرضت لهجوم.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" الاتصال بمسؤول في شركة كوجيما للتعليق.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يؤثر تعليق جميع عمليات المصانع المحلية لمدة يوم واحد على أكثر من عشرة آلاف وحدة، أو حوالي 5% من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان.

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