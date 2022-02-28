"سرك" تطرح تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات بالرياض على المستثمرين

دعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير للتسجيل كشركاء محتملين في شراكة استراتيجية لتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير الخاص بمدينة الرياض.

وذكرت "سرك" أنها تسعى من خلال هذه الشراكات الإستراتيجية مع الشركات أو التحالفات المؤهلة للوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%، وذلك للنفايات البلدية الصلبة على مستوى المملكة بحلول عام 2035، تماشياً مع أهداف "مبادرة السعودية الخضراء".

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وأكدت شركة "سرك" على أن الحل المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير لمدينة الرياض يجب أن يكون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية، بحيث يشتمل الحل المتكامل على محطات الفرز، وإعادة التدوير، ومعامل تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وإنتاج الوقود البديل، وإنتاج السماد العضوي، كما يمكّن هذا الحل من تغطية كامل سلسلة القيمة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها ابتداءً من الفرز عند المصدر، والجمع والنقل، والمعالجة، انتهاءً بمرحلة إعادة التدوير، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستقوم "سرك" بالشراكة مع القطاع الخاص بتطوير هذا الحل المتكامل حسب أنظمة وقوانين (المركز الوطني لإدارة النفايات) "موان".

ودعت الشركة الجهات الراغبة في الاستثمار والشراكة في هذا المشروع، التقدم بطلبها على موقع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.