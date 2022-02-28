"هيئة السوق" تفرض غرامة على "تهامة" بـ80 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال على شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، لمخالفتها المادة الثلاثين من قواعد الإدراج، والفقرة (د) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، والفقرة رقم (6) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدَّلة بموجب قرار مجلس الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن الشركة خالفت أيضا الفقرة رقم (26) من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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وأوضحت أن ذلك يأتي لعدم إفصاح الشركة عن تطورين جوهريين جديدين طرآ على حدث جوهري سبق أن أعلنت عنه الشركة في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية بتاريخ 21 مارس 2017، في أقرب وقت ممكن وقبل فترة التداول التي تلي وقوع الحدثين ذي العلاقة، حيث صدر حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بتاريخ 15 مايو 2018، كما صدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف بمدينة الرياض بتاريخ في 16 ديسمبر 2018، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية إلا بتاريخ 10 مايو 2021.

وأضافت أن الشركة لم تفصح للهيئة والجمهور فوراً، ومن دون تأخير عن دعوى قضائية مقامة ضدها أمام المحكمة العامة بمدينة الرياض بتاريخ 5 سبتمبر 2019، وعن صدور حكم قضائي من المحكمة العامة بمدينة الرياض ضدها بتاريخ في 20 يناير 2021، وعن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بتاريخ 19 مايو 2021، حيث لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية حتى تاريخه.