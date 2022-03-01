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أرباح "رعاية" ترتفع 40% إلى 136 مليون ريال في 2021

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الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"
سوق السعودية

أرباح "رعاية" ترتفع 40% إلى 136 مليون ريال في 2021

بلغت أرباح "رعاية" نحو 36.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بنسبة 40.18% في العام 2021، إلى 136.36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 97.27 مليون ريال في 2020.

وقالت "رعاية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح يعود إلى عدة عوامل هي ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 4.5% خلال عام 2021 مقارنة بالعام 2020 بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات النقد و التأمين، وانخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف.

وتعود زيادة الأرباح كذلك إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 27.7% في العام 2020 إلى 29.2% خلال العام 2021، وانخفاض تكلفة المبيعات والنفقات التسويقية بسبب انخفاض المخصصات عن تلك التى أخذت خلال العام 2020 مقابل المستحقات القديمة من الجهات الحكومية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغت أرباح "رعاية" نحو 36.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 22 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بزيادة 66.8%.

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