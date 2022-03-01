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أقدم بنك تونسي يتجه للتصفية بعد تعذر إنقاذه

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البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

أقدم بنك تونسي يتجه للتصفية بعد تعذر إنقاذه

بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة

تونس – رويترز

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قالت تونس يوم الاثنين إنها أرسلت تقريرا إلى القضاء لإصدر حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.

وذكرت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي، أنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.

وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.

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وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سوف يتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.

والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.

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