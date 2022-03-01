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الإيرادات تهبط بأرباح أسمنت حائل 60% إلى 42 مليون ريال في 2021

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أسمنت حائل
أسمنت حائل
سوق السعودية

الإيرادات تهبط بأرباح أسمنت حائل 60% إلى 42 مليون ريال في 2021

تحولت لخسائر بـ 4.76 مليون ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة أسمنت حائل بنسبة 60.4% في العام 2021 إلى 42.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 107 مليارات ريال أرباح العام 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى انخفاض الإيرادات.

تراجعت إيرادات أسمنت حائل بنسبة 24.7% إلى 253.3 مليون ريال في 2021، مقابل 336.28 مليون ريال إيرادات العام 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت أسمنت حائل إلى الخسارة بصافي 4.76 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 22.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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