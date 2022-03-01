كشفت وكالة رويترز أن الشركة المالكة لـ"نورد ستريم 2" تعتزم التقدم بطلب الحماية من الإفلاس يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة اضطرارها لإنهاء عقود موظفين بسبب العقوبات الأميركية.

توقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حدوث اضطراب في أسواق الطاقة، وارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

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وتحدث عن احتمال استحداث دعم لحماية معظم الفئات المعرضة للضرر.