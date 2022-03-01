طرح النهدي.. بدء اكتتاب المؤسسات بسعر يتراوح بين 119 و131 ريالا للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة النهدي الطبية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 119 ريالا و131 ريالا للسهم الواحد، وفقا لبيان لـ "تداول" السعودية اليوم الثلاثاء.

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وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) مطلع مارس 2022، وتنتهي بانتهاء يوم 7 مارس 2022. وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 حتى يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، لمدة 3 أيام.

وتتمثل عملية الطرح، في طرح 39,000,000 سهم من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50,000 سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 6,499,999 سهما.

سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 39,000,000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 35,100,000‬ سهم طرح كحد أدنى بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ رأسمال النهدي الطبية 1.3 مليار ريال، وتمتلك الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية "القابضة سدكو" 35% من أسهمها وكذلك تمتلك شركة النهدي القابضة المحدودة 35%.