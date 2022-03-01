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"أملاك" تجدد تسهيلات مع "استثمار" بـ664.5 مليون ريال

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أملاك العالمية للتمويل العقاري
أملاك العالمية للتمويل العقاري
سوق السعودية

"أملاك" تجدد تسهيلات مع "استثمار" بـ664.5 مليون ريال

لتسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، اليوم الثلاثاء، عن تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار "استثمار" بقيمة 664.5 مليون ريال.

وقالت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل سنة واحدة.

وأضافت أنها تستهدف من التمويل تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تتمثل في التنازل عن الذمم المدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك.

وأشارت شركة "أملاك" إلى أن البنك السعودي للاستثمار، أحد كبار المساهمين، لديه مصلحة مباشرة من هذه الاتفاقية، كما يوجد مصلحة غير مباشرة من هذه الاتفاقية لدى كل من ماجد عبدالغني فقيه مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار، وخالد بن عبدالعزيز الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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