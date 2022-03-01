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"جنرال موتورز" توقف تصدير سياراتها إلى روسيا

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روسيا و أوكرانيا

"جنرال موتورز" توقف تصدير سياراتها إلى روسيا

تبيع 3 آلاف مركبة فقط سنويا

دبي - العربية.نت

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انضمت جنرال موتورز إلى مجموعة من الشركات العالمية التي أوقفت بعض أعمالها في روسيا، إذ كشفت عن توقيف تصدير سياراتها بشكل كامل وحتى إشعار آخر إلى روسيا.

ولا تمتلك "جنرال موتورز" أي مصانع في روسيا وتبيع نحو 3 آلاف مركبة فقط سنويا.

كما أعلنت شركة دايملر أنها ستقوم بتجميد جميع أعمالها في روسيا وبشكل فوري، بما في ذلك تعاونها مع شركة صناعة الشاحنات الروسية "كاماز".

وتجدر الإشارة إلى أن "فولفو" كشفت يوم أمس أيضا أنها ستقوم بتوقيف تصدير سياراتها إلى روسيا حتى إشعار آخر، فيما قامت شركة فولكس فاغن بتوقيف تسليم سياراتها التي تتواجد حاليا في روسيا إلى الوكلاء.

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