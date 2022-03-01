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"عناية للتأمين" تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال

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عناية للتأمين
شعار عناية للتأمين
سوق السعودية

"عناية للتأمين" تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال

بقيمة 91.7 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 61.1% من رأس المال، بقيمة 91.7 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم تبليغ مجلس الإدارة بذلك في 27 فبراير الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ تلك الخسائر، هي زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والزيادة في الاحتياطيات الفنية.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.

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