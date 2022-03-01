"مكة للإنشاء" تتحول للربحية بـ4 ملايين ريال السنة المنتهية بنهاية ربيع الثاني 1443
بسبب زيادة إيرادات المحلات التجارية بالمركز التجاري
تحولت شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى الربحية في السنة المالية للشركة المنتهية في 29 ربيع الثاني 1443 هـ، بقيمة 4 ملايين ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 59 مليون ريال خسائر في السنة المالية الماضية.
وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق صافي ربح جاء بسبب زيادة إيرادات المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة انخفاض الإعفاءات المعطاة للمستأجرين بسبب التقليل النسبي للإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة بالمنطقة المركزية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي نتج عنه زيادة نسبية لمرتادي المحلات التجارية، وكذلك انخفاض احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 29 ربيع الثاني 1443 هـ.
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