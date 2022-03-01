"موانئ أبوظبي" تستحوذ على "دايف تيك" لخدمات الهندسة البحرية 

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن استحواذها على شركة "دايف تيك" لخدمات الهندسة البحرية، مزودة حلول المنصات البحرية والخدمات تحت سطح البحر والتي تقدم مجموعة واسعة من خدمات التركيب والفحص والإصلاح والصيانة إلى الموانئ والمؤسسات المختلفة العاملة في المجال البحري.

وأوضحت "موانئ أبوظبي" في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الاستحواذ الكامل بنسبة 100% على "دايف تيك" وضمها إلى مظلة أعمال المجموعة، سيسهم في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها القطاع البحري التابع للمجموعة مما يعزز موقعها في بناء علاقات تعاون تجاريةوتشغيلية ومالية متميزة.

مادة اعلانية

وأضافت المجموعة أنه سيتم تمويل الصفقة من الاحتياطيات النقدية لديها.

إلى ذلك، أعلنت "موانئ أبوظبي" في بيان منفصل على سوق أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة "ميتال بارك للاستثمار الشرق الأوسط" لتأسيس مجمع متكامل للصناعات المعدنية في كيزاد.

وأشارت إلى أن المجمع الجديد، يتيح لها مرونة كبيرة من حيث المساحات المطلوبة ويلبي جميع احتياجات الشركات العاملة في القطاع سواء كانوا موردين أو مصنعين للمعادن في الإمارات.

وأضافت أن المجمع يتيح أيضا حلولا فريدة خاصة بتخطيط الإنتاج والإمكانات، وسياسات مرنة في ما يتعلق بشروط التعاقد وإنهائه، فضلا عن وصول ميسر لمزودي الخدمات المالية والموارد البشرية، مما يحافظ على أداء العمليات عند أعلى مستوياته.

وبينت المجموعة أن المجمع يمتد على مساحة 450 ألف متر مربع، وسيضم مرافق لتخزين المعادن والتعامل معها، فضلا عن العمليات الخاصة بمعالجتها وتصنيعها.