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أبل تحرم الروس من منتجاتها.. أوقفت جميع المبيعات

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In this Tuesday, June 16, 2020 file photo, the sun is reflected on Apple's Fifth Avenue store in New York. In the years since Barack Obama and Joe Biden left the White House, the tech industry's political fortunes have flipped. Facebook, Google, Amazon and Apple have come under scrutiny from Congress, federal regulators, state attorneys general and European authorities. (AP Photo/Mark Lennihan, File)
أبل
أبل

أبل تحرم الروس من منتجاتها.. أوقفت جميع المبيعات

ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أبل أمس الثلاثاء، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف".

وأضافت قائلة: "نحن ندعم المساعي الإنسانية وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية، ونبذل كل ما في وسعنا لدعم فريقنا في المنطقة".

وحددت شركة أبل عددا من الخطوات ردا على الغزو، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا. وقالت الشركة إن "أبل باي" وخدمات أخرى جرى تقييدها، وفق "رويترز".

وظل المستخدمون في روسيا أمس قادرين على الوصول إلى "أبل ستور" على الإنترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.

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