أرباح "ذيب" ترتفع 98.7% في 2021 إلى 125.7 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" بنسبة 98.67% في 2021 إلى 125.73 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 63.25 مليون ريال صافي أرباحها في 2020.

وقالت شركة "ذيب"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات قطاع التأجير قصير الأجل إلى 358.4 مليون ريال خلال العام 2021 مقارنة مع 255 مليون ريال خلال 2020.

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وأضافت أن قطاع التأجير قصير الأجل تأثر إلى حد كبير بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020، مما أدى إلى تقييد العمليات في المنافذ الرئيسية (المطارات والفروع خارج المطارات)، وأظهر العام 2021 تحسنًا في نسب الاستخدام نتيجة لزيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات.

وأرجعت "ذيب" زيادة الأرباح إلى استمرار النمو في قطاع التأجير طويل الأجل، حيث ارتفعت الإيرادات من 250 مليون ريال في عام 2020 إلى 270.3 مليون ريال سعودي في عام 2021، بسبب الحصول على عقود جديدة خلال 2021 بالإضافة إلى المحافظة على العقود القائمة وتجديدها لفترات مماثلة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فإن صافي أرباح ذيب لتأجير السيارات ارتفع 121.96% في 2021 إلى 47.44 مليون ريال، مقابل 21.37 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.