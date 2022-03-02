أسواق المال الكويتية تسمح بزيادة رأسمال مجموعة الصناعات الوطنية 35%

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء، حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال بنسبة 35% من إلى 202.4 مليون دينار (668.4 مليون دولار) من 149.9 مليون دينار.



وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن الزيادة النقدية ومقدارها 52.5 مليون دينار ستكون عن طريق إصدار 525 مليون سهم جديد بقيمة 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليه 100 فلس أخرى كعلاوة إصدار، وسيتم طرح الأسهم للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجلات الشركة وأصحاب حقوق الأولوية.

وأكدت الشركة أنها ستتقدم بطلب لهيئة أسواق المال للموافقة على نشرة الاكتتاب.