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بوينغ تتخلى عن الطيران الروسي.. علقت قطع الغيار والصيانة والدعم

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شركة بوينغ
شركة بوينغ
روسيا و أوكرانيا

بوينغ تتخلى عن الطيران الروسي.. علقت قطع الغيار والصيانة والدعم

ستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو

واشنطن - رويترز

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قالت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح متحدث باسم بوينغ، الثلاثاء، أنه "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.

ومنذ 24 شباط/فبراير تتعرّض أراضي أوكرانيا لغزو روسي.

وفرضت عدة دول حول العالم عقوبات على روسيا، كما أغلقت بعضها المجال الجوي أمام الطيران الروسي.

وأعلنت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية كل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

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