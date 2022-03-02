شركة DHL تعلق عمليات التسليم إلى روسيا وبيلاروسيا

قررت شركة DHL الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق عمليات التسليم إلى روسيا وبيلاروسيا.

وقالت الشركة إنها تعلق مؤقتاً عمليات التسليم إلى روسيا ولا تقبل حالياً أي شحنات موجهة للبلدين.

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وعلقت عدة شركات عملياتها في روسياً رداً على حرب روسيا ضد أوكرانيا، منها شركات نقل الحاويات والنفط وغيرها، فيما أوقفت شركة أبل عمليات تسليم منتجاتها إلى روسيا.

وتتواصل العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ الغزو، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف محافظة البنك المركزي الروسي نفسها، التي قالت أمس إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.