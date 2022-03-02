سوق السعودية
"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد إلى "الأوروجواي" بـ88.5 مليون ريال
لشركة تينارس غلوبال سيرفيس
أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، اليوم الأربعاء، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بنحو 88.5 مليون ريال.
وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة العقد حتى 3 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الثاني للسنة المالية 2022.
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كانت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، وقعت عقداً مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.
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