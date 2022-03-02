.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد إلى "الأوروجواي" بـ88.5 مليون ريال

  • الخط
الأنابيب السعودية
الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد إلى "الأوروجواي" بـ88.5 مليون ريال

لشركة تينارس غلوبال سيرفيس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، اليوم الأربعاء، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بنحو 88.5 مليون ريال.

وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة العقد حتى 3 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الثاني للسنة المالية 2022.

كانت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، وقعت عقداً مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد