"ساري" السعودية تستحوذ على شركة "مورّد" في مصر

أعلنت منصة "ساري" السعودية عن استحواذها على شركة "مورّد" المتخصصة في قطاع الأعمال وسوق الجملة في مصر.

تعمل "ساري" على ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع شبكة من مصنعي السلع الاستهلاكية وتجّار الجملة.

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وأوضحت الشركة أن الاستحواذ "خطوة استراتيجية نحو النمو والتوسع في الأسواق الناشئة عالمياً وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بشكل خاص"، مشيرة إلى أن "السوق المصرية سوق رئيسية لبداية التوسع إلى أسواق منطقة شمال إفريقيا".

أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ساري" محمد الدوسري، أن "السوق المصرية إحدى الأسواق المهمة التي تمثل امتدادا للكثير من الأعمال التجارية في الأسواق السعودية والخليجية، وتشهد نمواً كبيراً منذ سنوات، حيث يشكل قطاع الجملة والتجزئة ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري".

تأسست "مورّد" في 2018، ولديها معدل تشغيلي يصل إلى 25 مليون دولار، وقد قامت بخدمة 10 آلاف عميل كما توفير ألف منتج عبر منصتها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "مورّد" أحمد عصام أن الشركة "تمكّن المنشآت الصغيرة في مصر وتوفر الحلول الذكية للتوريد"، معتبراً أن صفقة الاستحواذ ستدعم جهود ساري "للتوسع في النمو داخل السوق المصرية وأسواق المنطقة المختلفة".

يشار إلى أن منصة ساري جمعت منذ تأسيسها 112 مليون دولار عبر جولاتها الاستثمارية التي كان آخرها جولة من فئة (Series C) في ديسمبر الماضي، لتكون أولى الشركات الناشئة السعودية التي تغلق جولة استثمارية متقدمة.

وقد قامت الشركة بنقل أكثر من 30 مليون سلعة في 15 مدينة سعودية، لأكثر من 40 ألف عميل في قطاع الأعمال.