"طاقة" تقترح توزيع أرباح نقدية بـ 5.3 مليار درهم عن 2021

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تعد إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في المنطقة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة، اليوم الأربعاء، عن تقدّمها باقتراح خاضع لموافقة المساهمين لتوزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 2.2 مليار درهم (2.00 فلس للسهم) إضافة إلى أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.2 مليار درهم (1.10 فلس للسهم)، ليضاف ذلك إلى مبلغ 1.9 مليار درهم (1.65 فلس للسهم) الذي تم توزيعه مسبقاً على شكل أرباح ربع سنوية.

بذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام 2021 إلى 5.3 مليار درهم (4.75 فلس للسهم). وتتخطى هذه التوزيعات تلك المقرّرة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في الشركة، نتيجة لزيادة الأرباح التي أثمر عنها الأداء المالي القوي في العام 2021.

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وكانت "طاقة" أعلنت في شهر فبراير الماضي، عن النتائج المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي أظهرت تضاعف صافي الدخل إلى 6 مليارات درهم. واستند هذا الأداء المالي القوي إلى أعمال الشركة في قطاع المرافق، كما جاء مدفوعاً بالتحسّن في أسعار السلع الأساسية.

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "يأتي اقتراح (طاقة) بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 5.3 مليار درهم إماراتي لكامل السنة، تأكيداً على موقعها المالي الراسخ وأدائها القوي خلال العام 2021. ونحن ملتزمون بتطبيق سياستنا لتوزيع الأرباح، إلى جانب التزامنا بأهدافنا الاستراتيجية، مع المحافظة على هيكل رأسماليّ قوي. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الجهات المعنية على ثقتها ودعمها المستمرّين لنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الإدارة في "طاقة"، كان قد صادق على توزيعات الأرباح الخاصة في 1 مارس 2022، وتوزيعات الأرباح النهائية في 10 فبراير 2022، بانتظار موافقة المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرّر عقده في 15 مارس 2022.