"هوندا" تعلق مبيعات السيارات والدراجات النارية إلى روسيا

أوقفت شركة "هوندا موتور" صادرات السيارات والدراجات النارية إلى روسيا ، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" (NHK) ، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الشركات العالمية التي تختار عدم القيام بأعمال تجارية في روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "إن.إتش.كيه"، بأن شركة صناعة السيارات اليابانية، اتخذت القرار بناء على تعقيدات مع شبكات التوزيع بسبب الحرب والمخاوف بشأن قدرتها على تسوية وتحصيل المدفوعات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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وأوضحت "إن.إتش.كيه" أنه على الرغم من عدم وجود مصنع لشركة هوندا في روسيا، فإنها تصدر حوالي 1500 سيارة دفع رباعي سنويا إلى البلاد من مصانع في الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "Apple" و"Nike"، أعلنتا عن خططهما أمس لوقف مبيعات المنتجات في روسيا، للانضمام إلى شركة "Exxon Mobil"، بينما قالت شركة "United Airlines Holdings"، إنها ستتوقف عن التحليق فوق روسيا في رحلاتها اليومية إلى الهند.