أرباح الجوف الزراعية تتراجع 18.6% إلى 17.4 مليون ريال في 2021

تراجع صافي أرباح شركة الجوف الزراعية بنسبة 18.6% في 2021، إلى 17.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 21.35 مليون ريال أرباح العام 2020.

وقالت الجوف الزراعية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في 2021، نتيجة الاعتراف خلال العام 2020 بصافي مكاسب بمبلغ 25.46 مليون ريال ناتجة عن معالجة أثر تملك الأرض المحياه.

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وأضافت أن الانخفاض يأتي بالرغم من زيادة المبيعات خلال العام 2021 بمبلغ 89 مليون ريال وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف البيع والتسويق مما كان له أثر إيجابي على تحسن هامش الربح والربح التشغيلي، وبالرغم أيضاً من انخفاض الهبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات عن العام 2020 وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وتحولت الجوف الزراعية للربحية بصافي 6.77 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.