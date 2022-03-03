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ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.994 مليار دولار

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المركزي المصري
المركزي المصري
المركزي المصري

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.994 مليار دولار

زيادة بحوالي 14 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي

القاهرة - العربية.نت

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كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بصورة طفيفة، ليسجل ما يقارب 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 14 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ في نهاية يناير 2022 نحو 40.980 مليار دولار.

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