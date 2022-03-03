ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.994 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بصورة طفيفة، ليسجل ما يقارب 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 14 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ في نهاية يناير 2022 نحو 40.980 مليار دولار.