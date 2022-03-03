إيرادات "المصرية للاتصالات" تنمو 16% لـ 37 مليار جنيه

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 37.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.

جاءت الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي من ارتفاع إيرادات خدمات البيانات والتي حققت نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث مثلت نسبة 67% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة 26%.

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وحققت قاعدة العملاء نموا على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% و16% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 9.4 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14.2 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 38% نتيجة لتحقيق إيرادات ذات هوامش مرتفعة.

وحقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 42% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.

ووفق نتائج الأعمال، فقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب 8.4 مليار جنيه محققا نموا 74% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بالأداء التشغيلي المتميز والعائد المرتفع من إيرادات الاستثمار في فودافون والتي حققت نسبة نمو قدرها 52% مقارنة بالعام السابق.

فيما بلغت النفقات الرأسمالية 10.1 مليار جنيه بنسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 13.6 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات المحققة.

واستقرت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 0.9 مرة مقارنة 1.6 مرة في العام السابق ، مع انخفاض معدل الفائدة ليصل إلى 5.3% مقارنة بـ 5.9% عام 2020. فيما تضاعف صافي التدفق النقدي التشغيلي حيث بلغ 16 مليار جنيه مصري بزيادة غير مسبوقة.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها جنيه واحد للسهم عن العام 2021 بنسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، إن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حقق نسبة نمو قدرها 28٪ مقارنة بالعام السابق محققاً هامش ربح قوي بلغ 38٪ كما سجل صافي الربح رقما غير مسبوق حيث بلغ 7.7 مليار جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 52% بعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية.

وتعكس النتائج الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة للوصول إلى أقصى درجات التميز المالي والتشغيلي حيث تمكنت الشركة من ترجمة النمو في الإيرادات إلى تدفقات نقدية مرتفعة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري والتي تصل إلى 7 مليار جنيه بعد إضافة توزيعات الأرباح الاستثنائية الخاصة بشركة فودافون مصر التي بلغت 4 مليارات جنيه.