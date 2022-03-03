شركات الأزياء العالمية تنضم إلى المقاطعة.. أوقفت شحن منتجاتها إلى روسيا

علقت مجموعة بربري Burberry للأزياء الفاخرة شحنات منتجاتها إلى روسيا، وانضمت إلى تجار التجزئة في المملكة المتحدة مثل Hennes & Mauritz و Boohoo Group في تعليق العمليات في المنطقة بعد غزو أوكرانيا.

قال متحدث باسم "بربري" يوم أمس الأربعاء، إن العلامة التجارية الفاخرة أوقفت مؤقتًا جميع الشحنات إلى روسيا حتى إشعار آخر بسبب "التحديات التشغيلية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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وتمتلك العلامة التجارية متجرين وامتيازا واحدا في روسيا.

من ناحيتها، قالت H&M إنها "قلقة للغاية بشأن التطورات المأساوية في أوكرانيا، وتوقف مؤقتًا جميع المبيعات في روسيا".

وقد علقت شركة التجزئة السويدية بالفعل العمليات الأوكرانية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

انتهجت شركات الأزياء مناهج متباينة بعد أسبوع من الغزو، حيث قامت العلامات التجارية الاستهلاكية مثل Nike و H&M بتقليص أعمالها، بينما تواصل شركات أخرى من Bulgari إلى Richemont تسويق بضاعتها هناك.

كما أوقفت شركة Asos لتجارة الأزياء عبر الإنترنت، المبيعات لروسيا، قائلة اليوم الخميس إنه "ليس من العملي ولا من الصواب الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك". وكانت Asos قد أوقفت بالفعل مبيعاتها في أوكرانيا بعد أن جعل الغزو من المستحيل خدمة العملاء هناك.

وأوقفت شركة Boohoo المنافسة لشركة Asos، والتي تبيع الأزياء أيضًا للمتسوقين الروس عبر موقعها على الإنترنت، عملياتها في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. ولا تملك Boohoo أي قنوات مبيعات في أوكرانيا.

بعيدًا عن المخاوف بشأن الصراع، أصبح من الصعب على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، في وقت تتصاعد العقوبات ويتدهور الروبل، وتعلق خدمات البريد السريع عمليات التسليم إلى البلاد.

بحسب المتحدث باسم الشركة، فإن تعرض "بربري" لروسيا أقل من 1٪ من المبيعات. وقالت Asos إن الإيرادات في روسيا وأوكرانيا شكلت حوالي 4٪ من المبيعات في السنة المالية الماضية. فيما تمثل عمليات Boohoo الروسية شريحة من 5٪ من العائدات تأتي من مجموعة من البلدان التي تشمل في الغالب أستراليا ونيوزيلندا وكندا.