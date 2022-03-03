مساهم بـ"هرفي" يطلب عقد جمعية عامة للتصويت على عزل رئيس المجلس وأحد الأعضاء

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، عن تلقيها خطاباً من أحد المساهمين والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة وذلك لطلب عقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه بناء عليه ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الطلب.

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كانت شركة هرفي للخدمات الغذائية قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بإنهاء تكليف خالد أحمد السعيد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف سام محمد بدر رئيس تنفيذي.

وأعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية عن استقالة عضو مجلس إدارتها غير التنفيذي، أحمد بن حمد السعيد حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة، غير تنفيذي، بتاريخ 17 يونيو 2021، وذلك لأسباب خاصة، علما أن عضوية أحمد بن حمد السعيد في دورة المجلس الحالية بدأت مطلع مايو 2021 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة وكان سريانها اعتباراً من 21 يونيو 2021.

وأيضاً أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية، عن استقالة عصام ماجد المهيدب، عضو غير تنفيذي، من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 21 يونيو 2021، وتعيين المهندس حسين علي الأسمري، عضو مجلس إدارة مستقل، عضواً في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 30 أبريل 2024.