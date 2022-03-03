.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس إدارة "الاتحاد للتأمين" يوصي بزيادة رأس المال بـ 12.5% 

  • الخط
معلومات-عن-شركة-الاتحاد-التجاري-للتأمين-التعاوني-1
شعار شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
سوق السعودية

مجلس إدارة "الاتحاد للتأمين" يوصي بزيادة رأس المال بـ 12.5%

عن طريق توزيع أسهم منحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، وذلك عن طريق أسهم منحة بنسبة 12.5% (سيتم منح سهم واحد مقابل كل 8 أسهم).

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن أسباب الزيادة تعود إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة 30 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و20 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

"هيئة السوق" تعتمد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية أسواق المال سوق السعودية "هيئة السوق" تعتمد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية

وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أنه في حال وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية، فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأشارت إلى أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة ومصدرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية لهروب مليون لاجئ أوكراني من 8 نقاط حدودية مشاهد مأساوية لهروب مليون لاجئ أوكراني من 8 نقاط حدودية
اكتشف المزيد