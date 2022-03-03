مجلس إدارة "الاتحاد للتأمين" يوصي بزيادة رأس المال بـ 12.5%
عن طريق توزيع أسهم منحة
أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، وذلك عن طريق أسهم منحة بنسبة 12.5% (سيتم منح سهم واحد مقابل كل 8 أسهم).
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن أسباب الزيادة تعود إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة 30 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و20 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وبينت الشركة أنه في حال وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية، فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأشارت إلى أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة ومصدرها.
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