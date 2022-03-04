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دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

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روسيا و أوكرانيا

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

قالت إنها ستقوم بسحب الطائرات خلال فترة السماح المنصوص عليها في العقوبات

دبي - العربية.نت

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أفادت شركة دبي لصناعات الطيران أن نحو 7٪ من أسطول طائراتها مؤجرة لشركات طيران في روسيا.

وأوضحت الشركة أنها ستعمل بشكل منظم على التخارج من عقود التأجير مع المشغلين الروس وسحب الطائرات من روسيا خلال فترة السماح المنصوص عليها في العقوبات.

وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الشركات قررت الانسحاب من روسيا آخرها شركة NIKE للملابس الرياضية التي أعلنت أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في البلاد.

نايكي تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتاً شركات روسيا و أوكرانيا نايكي تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتاً

كما أعلنت شركة التأمين الإيطالية Generali انسحابها أيضا من روسيا، فيما كشف أكبر بنك إيطالي Intesa Sanpaolo أنه يعيد النظر في تواجده هناك.

كذلك أعلنت Airbnb الأميركية أنها ستوقف جميع عملياتها في روسيا وبيلاروسيا.

أيضا IKEA السويدية أغلقت جميع فروعها وعملياتها في الدولتين.

وفي إشارة إلى نهج بكين الحذر تجاه الدعم المالي لروسيا وسط العقوبات، أوقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جميع أعماله في روسيا ووبيلاروسيا.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيفرض المزيد من العقوبات الصارمة على "بوتين" والأثرياء الروس.

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