دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

أفادت شركة دبي لصناعات الطيران أن نحو 7٪ من أسطول طائراتها مؤجرة لشركات طيران في روسيا.

وأوضحت الشركة أنها ستعمل بشكل منظم على التخارج من عقود التأجير مع المشغلين الروس وسحب الطائرات من روسيا خلال فترة السماح المنصوص عليها في العقوبات.

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وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الشركات قررت الانسحاب من روسيا آخرها شركة NIKE للملابس الرياضية التي أعلنت أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في البلاد.

كما أعلنت شركة التأمين الإيطالية Generali انسحابها أيضا من روسيا، فيما كشف أكبر بنك إيطالي Intesa Sanpaolo أنه يعيد النظر في تواجده هناك.

كذلك أعلنت Airbnb الأميركية أنها ستوقف جميع عملياتها في روسيا وبيلاروسيا.

أيضا IKEA السويدية أغلقت جميع فروعها وعملياتها في الدولتين.

وفي إشارة إلى نهج بكين الحذر تجاه الدعم المالي لروسيا وسط العقوبات، أوقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جميع أعماله في روسيا ووبيلاروسيا.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيفرض المزيد من العقوبات الصارمة على "بوتين" والأثرياء الروس.