"سوني" و"هوندا" تؤسسان شركة للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "سوني" وشركة "هوندا" لصناعة السيارات عن إنشاء مشروع مشترك لتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، حسب ما أعلنت الشركتان في بيان يوم الجمعة.

وتهدف "سوني" و"هوندا" إلى تأسيس شركة جديدة هذا العام وبدء بيع سيارتهما الأولى في عام 2025.

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وستقوم الشركة الجديدة بتصميم وتطوير وبيع السيارات الكهربائية ولكنها لن تمتلك أو تدير مرافق التصنيع. ومن خلال خبرتها الطويلة في صناعة السيارات، ستكون "هوندا" مسؤولة عن تصنيع السيارة في مصانعها الخاصة، فيما ستقوم "سوني" بتطوير "منصة خدمة التنقل" للسيارة.

وليس من الواضح ما قد يبدو عليه ذلك في هذه المرحلة، لكن "سوني" هي مورد رئيسي لمستشعرات الصور للهواتف الذكية وتقوم بتصميم هذه الرقائق بشكل متزايد للسيارات.

ويمثل مشروع سوني وهوندا مثالاً آخر على دخول شركات التكنولوجيا إلى قطاع السيارات وشركات صناعة السيارات التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية.

وتراجعت أسهم الشركتين اليوم الجمعة، مع هبوط سهم هوندا 4.5٪ وسهم سوني 3.2٪.

كانت بدايات كل من سوني وهوندا متواضعة في أربعينيات القرن الماضي عندما كانت اليابان تعيد البناء من رماد الحرب العالمية الثانية. كلاهما كان لهما مؤسسان يتمتعان بشخصية جذابة.

تأسست شركة هوندا على يد سويشيرو هوندا، وهو مهندس وصناعي مشهور بخروجه على التقاليد. بدأ المساعدة في ورشة إصلاح الدراجات التابعة لوالده، وفي النهاية بنى شركة هوندا لتصبح قوة عالمية. غالبا ما ينقل عنه أقاويل مأثورة مثل: الدبلوم أو الشهادة لا قيمة لها، تعلم العمل بيديك، أو العمل لنفسك وليس لشركة.

تأسست شركة سوني على يد كل من أكيو موريتا، الذي شارك في تأليف كتاب "اليابان التي يمكن أن تقول لا"- والذي روج ليابان أكثر حزما وفخرا- وماسارو إيبوكا.

كان لدى موريتا خبرة في السوق بينما اشتهر إيبوكا بتطوير المنتجات. في السبعينيات عندما كانت سوني تطور مشغل الصوت المحمول وواكمان، كان بعض المهندسين متشككين. لكن موريتا أصر على أن الناس يرغبون في الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا توشيهيرو ميبي في إعلانه عن الاتفاقية: "على الرغم من أن شركتي سوني وهوندا هما شركتان تشتركان في العديد من أوجه التشابه التاريخية والثقافية، إلا أن مجالات خبرتنا التكنولوجية مختلفة تماما".

وأضاف: "أعتقد أن هذا التحالف الذي يجمع نقاط القوة في شركتينا معًا يوفر إمكانيات كبيرة لمستقبل التنقل".