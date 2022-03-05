سامسونغ تعلن تعليق الشحنات إلى روسيا

قالت شركة سامسونغ إليكترونيكس اليوم السبت إنها علقت الشحنات إلى روسيا "بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية".

وأضافت الشركة في بيان: "نواصل بفعالية مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية".

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وذكرت الشركة أن سامسونغ ستتبرع أيضا بـ6 ملايين دولار، بما في ذلك مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تبرعات طوعية من الموظفين، لدعم الجهود الإنسانية بفعالية "في جميع أنحاء المنطقة" بما في ذلك مساعدة اللاجئين.