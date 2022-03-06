أرباح بنك الرياض ترتفع 28% في 2021 لتتجاوز 6 مليارات ريال

ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 27.78% في 2021 إلى 6.02 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 4.71 مليار ريال أرباح العام 2020.

وقال بنك الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.1% نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى والاستثمارات، بالإضافة الى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2%.

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وأضاف أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئيا انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي أرباح بنك الرياض 1.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 880 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020، بزيادة 83.75%.